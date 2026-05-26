Соболенко высказалась о том, что требует увеличения призовых, играя в бриллиантах

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, понимает ли она, почему некоторые могут считать лицемерным, что она требует увеличения призовых, одновременно выходя на корт в очень дорогих бриллиантах.

— Некоторые проводят параллель между тем, что вы требуете увеличения призовых, и тем, что на вас надеты очень дорогие бриллианты. Видите ли вы каким‑то образом, почему это может показаться лицемерным?

— Я действительно не понимаю, как можно связывать эти два совершенно разных понятия. Как я уже говорила, призовые — это вовсе не про меня, — сказала Соболенко на пресс-конференции.