Александр Бублик рассказал о травме плеча, полученной в игре со Штруффом

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о травме плеча, которую он получил в матче с немцем Ян-Леннардом Штруффом в первом круге «Ролан Гаррос». Бублик проиграл со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.

«В четвёртом сете при счёте 5:3, 30:30 подал косую вторую подачу, что-то щёлкнуло в плече. После этого мне стало больно поднимать локоть на подаче. На переходе принял парацетамол, пытался подавать, но скорости не было. Не знаю, что с плечом, с пары снялся. Боль усиливалась, но это разговоры в пользу бедных, что именно это не дало победить. Было достаточно шансов закрыть матч раньше», — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.