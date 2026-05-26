Бублик: я с Индиан-Уэллса говорю, что против меня все выдают свой лучший матч

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал своё высказывание на корте во время матча первого круга на «Ролан Гаррос» — 2026 с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
По ходу матча Бублик сказал: «У этих типов цель карьеры – меня обоссать. Меня и Медведа. Два типа. Всё. Два типа – они настраиваются, нас травят».
«Теннис вытаскивает из тебя всё: и самое хорошее, и самое плохое. Играть на тех оборотах, на которых играю я, тяжело. Последние полтора-два года уровень тенниса вырос колоссально. Ребята, которые стоят во второй половине сотни, играют в великолепный теннис, обыгрывают топов. Из-за этого очень тяжело — психологически и физически.
Да, сегодня Штруфф играл хорошо, но сколько я уже говорю, что именно против меня играют хорошо? С Индиан-Уэллса говорю. Если это стало системой, то надо взять паузу, пересмотреть отношение к таким соперникам и матчам, перестать столько тратить энергии на такие обстоятельства. Но это опять-таки тяжело. Когда ты в предпиковом состоянии, когда играешь на пределе — твой сосуд сил и эмоций становится полным. Из-за этого я начинаю принимать дурацкие решения на корте, начинаю ругаться. Может, надо пересмотреть календарь. Но я не могу позволить себе остановиться, потому что я профессиональный спортсмен, мне нужен рейтинг.
Надо снова учиться переживать эти моменты легче, как я это делал пять лет назад, но тогда у меня и не было таких результатов. Это палка о двух концах. Тяжело, мы на пределе. Я же не могу обвинять соперника за то, что он играет хорошо. Я это делаю, потому что тяжело, потому что психуешь. Это плохо. Нужна пауза. Так что плохо, что проиграл, но есть время подумать, насколько мне интересно так отдаваться на каждом турнире», — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 мая 2026
