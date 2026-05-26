Кимберли Бирелл — Джессика Пегула: результат матча 26 мая, счёт 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Джессика Пегула на старте «Ролан Гаррос» проиграла 83-й ракетке мира
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026. Она уступила австралийке Кимберли Биррелл (83-я в рейтинге) со счётом 6:1, 3:6, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 21:35 МСК
Кимберли Биррелл
83
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Пегула семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Биррелл один эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов 12 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Кимберли Биррел сыграет с украинской теннисисткой Александрой Олейниковой (65-я в рейтинге).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующая чемпионка соревнований — американка Кори Гауфф.

Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
