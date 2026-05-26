Янник Синнер — Клеман Табюр: результат матча 26 мая, счёт 3:0, 1-й круг Ролан Гаррос

Янник Синнер с уверенной победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он обыграл француза Клемана Табюра (171-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Клеман Табюр
171
Франция
Клеман Табюр
К. Табюр

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Табюра два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло (56-й в рейтинге).

