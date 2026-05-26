Янник Синнер с уверенной победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он обыграл француза Клемана Табюра (171-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Табюра два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло (56-й в рейтинге).