Янник Синнер, «РГ»-2026: результаты 26 мая, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 26 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Янника Синнера. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.
Результаты Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/64 финала: Янник Синнер (Италия, 1) - Клеман Табюр (Франция, WC) — 6:1, 6:3, 6:4.
Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/32 финала: Янник Синнер (Италия, 1) - Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина).
Возможная сетка Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/16 финала: Мартин Ландалус (Испания) - Вит Коприва (Чехия);
- 1/8 финала: Лучано Дардери (Италия, 14);
- 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 5);
- полуфинал: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4);
- финал: Александр Зверев (Германия, 2).
