Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер, «РГ»-2026: результаты 26 мая, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, «РГ»-2026: результаты 26 мая, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 26 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Янника Синнера. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/64 финала: Янник Синнер (Италия, 1) - Клеман Табюр (Франция, WC) — 6:1, 6:3, 6:4.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/32 финала: Янник Синнер (Италия, 1) - Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина).

Возможная сетка Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/16 финала: Мартин Ландалус (Испания) - Вит Коприва (Чехия);
  • 1/8 финала: Лучано Дардери (Италия, 14);
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 5);
  • полуфинал: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4);
  • финал: Александр Зверев (Германия, 2).
Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
«Синнеру уже можно вручать титул». Ранний вылет Медведева с «РГ» ошеломил теннисный мир
«Синнеру уже можно вручать титул». Ранний вылет Медведева с «РГ» ошеломил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android