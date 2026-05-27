Феликс Оже-Альяссим с трудом обыграл Даниэля Альтмайера в первом круге «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований он обыграл немца Даниэля Альтмайера (57-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7).

Встреча продолжалась 4 часа 17 минут. В её рамках Оже-Альяссим девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Альтмайера три эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» соперником Оже-Альяссима станет аргентинский теннисист Роман Андрес Бурручага (68-й в рейтинге).