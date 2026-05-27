Феликс Оже-Альяссим — Даниэль Альтмайер: результат матча 26 мая, счёт 3:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Феликс Оже-Альяссим с трудом обыграл Даниэля Альтмайера в первом круге «Ролан Гаррос»
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На старте соревнований он обыграл немца Даниэля Альтмайера (57-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 20:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7
6 		4 6 1 6
             
Даниэль Альтмайер
57
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Встреча продолжалась 4 часа 17 минут. В её рамках Оже-Альяссим девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Альтмайера три эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» соперником Оже-Альяссима станет аргентинский теннисист Роман Андрес Бурручага (68-й в рейтинге).

