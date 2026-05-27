«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 26 мая

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч третьего игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Первый круг. Результаты на 26 мая:

Эмма Наварро (США) – Джаниче Чен (Индонезия) — 6:4, 6:3;

Ива Йович (США) – Александра Эала (Филиппины) — 6:4, 6:2;

Арина Соболенко (Беларусь) – Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2;

Линда Носкова (Чехия) – Мария Сакари (Греция) — 5:7, 6:7 (3:7);

Энн Ли (США) – Чжан Шуай (Китай) — 6:4, 6:2;

Лаура Зигемунд (Германия) – Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:7 (3:7);

Анна Калинская (Россия) – Лоис Буассон (Франция) — 6:2, 6:2;

Ханне Вандевинкель (Бельгия) – Мэдисон Киз (США) — 3:6, 0:6;

Алина Корнеева (Россия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:3;

Кори Гауфф (США) – Тэйлор Таунсенд (США) — 6:4, 6:0;

Елена Приданкина (Россия) – Александра Олейникова (Украина) — 1:6, 2:6;

Виктория Мбоко (Канада) – Никола Бартунькова (Чехия) — 6:1, 6:2;

Симона Вальтерт (Швейцария) – Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:7 (4:7);

Кимберли Бирелл (Австралия) – Джессика Пегула (США) — 1:6, 6:3, 6:3.