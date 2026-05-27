«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 26 мая

Во вторник, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Первый круг. Результаты на 26 мая:

Алехандро Табило (Чили) – Камиль Майхшак (Польша) — 6:1, 6:3, 6:4;

Адам Уолтон (Австралия) – Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4;

Марин Чилич (Хорватия) – Моиз Куаме (Франция) — 6:7 (4:7), 2:6, 1:6;

Алексей Попырин (Австралия) – Захари Свайда (США) — 6:3, 3:6, 6:7 (3:7), 5:7;

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия) — 7:6 (11:9), 3:6, 6:7 (6:8), 3:6;

Тома Форель (Франция) – Валантен Вашеро (Монако) — 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (6:8);

Вит Коприва (Чехия) – Корентен Муте (Франция) — 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3;

Александр Мюллер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) — 2:6, 0:3 (отказ).

Кристьян Гарин (Чили) – Лёнер Тьен (США) — 2:6, 6:2, 0:6, 2:6;

Александр Бублик (Казахстан) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия) — 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7);

Жайме Фария (Португалия) – Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5, 6:4;

Янник Синнер (Италия) – Клеман Табюр (Франция) — 6:1, 6:3, 6:4.