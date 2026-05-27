«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей 27 мая

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй круг. Расписание на 27 мая (частично):

12:00. Карен Хачанов (Россия) – Марко Трунгеллити (Аргентина);
12:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);
12:00. Федерико Чина (Италия) – Йеспер де Йонг (Нидерланды)
13:30. Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия);
14:00. Мариано Навоне (Аргентина) – Якуб Меншик (Чехия);
15:00. Джеймс Дакворт (Австралия) – Рафаэль Ходар (Испания);
15:00. Нуну Боржеш (Португалия) – Миомир Кецманович (Сербия);
15:00. Танаси Коккинакис (Австралия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания);
15:30. Жоао Фонсека (Бразилия) – Дино Прижмич (Хорватия);
15:30. Уго Умбер (Франция) – Кентен Алис (Франция);
16:00. Валантен Руае (Франция) – Новак Джокович (Сербия);
16:30. Нишеш Басаваредди (США) – Алекс Михельсен (США);
17:00. Лоренцо Сонего (Италия) – Томми Пол (США);
17:00. Каспер Рууд (Норвегия) – Хамад Меджедович (Сербия);
21:15. Томаш Махач (Чехия) – Александр Зверев (Германия).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
