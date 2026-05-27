«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 27 мая

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй круг. Расписание на 27 мая (частично):

12:00. Кэти Макнелли (США) – Белинда Бенчич (Швейцария);

13:00. Сара Бейлек (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша);

13:30. Елена Остапенко (Латвия) – Магда Линетт (Польша);

13:30. Виктория Голубич (Швейцария) – Алисия Паркс (США);

14:00. Марта Костюк (Украина) – Кэти Волынец (США);

14:00. Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан);

14:30. Элина Свитолина (Украина) – Кэйтлин Кеведо (Испания);

15:30. Жасмин Паолини (Италия) – Солана Сьерра (Аргентина);

17:30. Мирра Андреева (Россия) – Марина Басольс-Рибера (Испания);

17:30. Ева Лис (Германия) – Сорана Кырстя (Румыния);

17:30. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Каролина Мухова (Чехия).