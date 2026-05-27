Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 27 мая

«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 27 мая
Комментарии

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй круг. Расписание на 27 мая (частично):

12:00. Кэти Макнелли (США) – Белинда Бенчич (Швейцария);
13:00. Сара Бейлек (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша);
13:30. Елена Остапенко (Латвия) – Магда Линетт (Польша);
13:30. Виктория Голубич (Швейцария) – Алисия Паркс (США);
14:00. Марта Костюк (Украина) – Кэти Волынец (США);
14:00. Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан);
14:30. Элина Свитолина (Украина) – Кэйтлин Кеведо (Испания);
15:30. Жасмин Паолини (Италия) – Солана Сьерра (Аргентина);
17:30. Мирра Андреева (Россия) – Марина Басольс-Рибера (Испания);
17:30. Ева Лис (Германия) – Сорана Кырстя (Румыния);
17:30. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Каролина Мухова (Чехия).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
Хачанов рвётся в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Live
Хачанов рвётся в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android