Главная Теннис Новости

«Мир не рухнет, если я проиграю». Синнер — о давлении на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о давлении на него в отсутствие испанского теннисиста Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Чувствуете ли вы какое то дополнительное давление в этом году — без Алькараса и с вашей нынешней формой на грунте?
— Давление всегда будет присутствовать. Это часть нашей жизни как теннисистов. Считаю, что у каждого есть давление на работе. Думаю, у вас тоже есть давление, когда надо выпустить хороший журналистский материал. Это нормально, понимаете… Стараюсь относиться к этому максимально естественно. Знаю, какой я игрок. Если вы не чувствуете давления, это значит, что вам всё равно. Мне очень важно то, чего я пытаюсь достичь на теннисном корте. В то же время понимаю, что мир не рухнет, если проиграю. В любом случае стараюсь выкладываться по максимуму. Стараюсь поставить себя в наилучшее возможное положение — и на этом всё, — сказал Синнер на пресс-конференции.

