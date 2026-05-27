Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лишь шесть российских теннисистов из 14 прошли во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026

Лишь шесть российских теннисистов из 14 прошли во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Завершился первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года в мужском и женском одиночных разрядах. В нём приняли участие 14 представителей России — четыре мужчины и 10 женщин. Во второй раунд турнира смогли пробиться лишь шестеро из них.

Во втором круге «Ролан Гаррос» у женщин сыграют: Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер и Алина Корнеева. Среди мужчин сумели преодолеть первый раунд лишь Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Не смогли пройти порог первого круга: Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Елена Приданкина, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Ознакомиться с сеткой турнира в женском одиночном разряде можно здесь:

Сетка "Ролан Гаррос" - 2026 (женщины)

Ознакомиться с сеткой турнира в мужском одиночном разряде можно здесь:

Сетка "Ролан Гаррос" - 2026 (мужчины)
Материалы по теме
Хачанов рвётся в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Live
Хачанов рвётся в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android