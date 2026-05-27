Лишь шесть российских теннисистов из 14 прошли во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026

Завершился первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года в мужском и женском одиночных разрядах. В нём приняли участие 14 представителей России — четыре мужчины и 10 женщин. Во второй раунд турнира смогли пробиться лишь шестеро из них.

Во втором круге «Ролан Гаррос» у женщин сыграют: Мирра Андреева, Анна Калинская, Диана Шнайдер и Алина Корнеева. Среди мужчин сумели преодолеть первый раунд лишь Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Не смогли пройти порог первого круга: Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Елена Приданкина, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Ознакомиться с сеткой турнира в женском одиночном разряде можно здесь:

Ознакомиться с сеткой турнира в мужском одиночном разряде можно здесь: