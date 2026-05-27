Янник Синнер — о Гаэле Монфисе: в его личности есть что-то особенное

Первая ракетка мира Янник Синнер выразил уважение к проводящему последний в карьере сезон французскому теннисисту Гаэлю Монфису.

«В те времена, когда я был ещё молод и только пришёл в тур, он вёл себя очень скромно, я почувствовал что‑то особенное в его личности. Теперь начинается новая глава, желаем ему всего наилучшего», — сказал Синнер на корте.

Гаэль Монфис — обладатель 13 титулов ATP в одиночном разряде, среди которых победы в Окленде (2025), Аделаиде (2022), Монпелье (несколько раз), Стокгольме и Меце. Он также достиг шестой строчки мирового рейтинга и дважды становился финалистом Кубка Дэвиса (в 2010-м и 2014-м).

