Россия осталась на 2-м месте по числу сеяных в женской сетке РГ-2026, в мужской — на 3-м

Завершился первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года в мужском и женском одиночных разрядах. Во втором раунде сыграют три сеяные представительницы WTA-тура из России и два российских теннисиста.

У женщин преодолеть первый круг смогли три российские теннисистки, вошедшие в посев: Мирра Андреева (восьмая сеяная), Анна Калинская (22-я) и Диана Шнайдер (25-я). Таким образом, с тремя игроками WTA-тура Россия уступает лишь США, шесть представительниц которых сыграют во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2026.

В мужской сетке турнира квалифицировались во второй круг Андрей Рублёв (11-й) и Карен Хачанов (13-й). Столько же сеяных теннисистов у Франции и Испании, больше — у США (5) и Италии (3).

