Андреева — Бассольс-Рибера: где смотреть матч второго круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится турнир «Ролан Гаррос». В рамках игрового дня за выход в третий круг сразятся восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Испании Марина Бассольс-Рибера, занимающая в мировом рейтинге 175-е место. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

В России матч между Андреевой и Бассольс-Риберой не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и испанской теннисисток. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.