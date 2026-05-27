Ига Швёнтек — первая теннисистка в истории, вышедшая во 2-й круг всех 25 ТБШ в десятилетии

Третья ракетка мира Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытой эре, что смогла достичь как минимум второго раунда на всех первых 25 турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде за десятилетия (2020-е года). Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Примечательно, что, помимо Швёнтек, подобное за всю историю удавалось лишь трём теннисистам-мужчинам. По 25 побед в 25 первых раундах турниров «Большого шлема» одерживали лишь Джим Курье (в 1990-е), Роджер Федерер и Новак Джокович (оба в 2010-е).

Во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Швёнтек сыграет с представительницей Чехии Сарой Бейлек (35-й номер рейтинга WTA).