Карабельи — Рублёв: онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится турнир «Ролан Гаррос». В рамках игрового дня за выход в третий круг сразятся 59-я ракетка мира аргентинец Камило Уго Караьбельи и представитель России Андрей Рублёв, занимающий в мировом рейтинге 13-е место.

Начало встречи запланировано на 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Карабельи и Рублёвым.

Рублёв ведёт 1-0 по личным встречам. Он победил во втором круге грунтового турнира в Умаге летом 2024 года — 6:4, 7:5.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.