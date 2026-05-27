Петрова ответила, почему Медведеву сложно выступать на «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова предположила, почему российскому теннисисту Даниилу Медведеву тяжело выступать на Открытом чемпионате Франции.

Ранее Медведев потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026, уступив австралийцу Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6). Это стало его вторым подряд и седьмым в карьере вылетом на данной стадии турнира.

«Сложный вопрос, почему Медведеву тяжело даётся «Ролан Гаррос». Это игрок такого уровня, с таким опытом, но при этом с трудностями игры на земле. Хотя для Дани это знакомое покрытие. Он в детстве играл на грунте, на протяжении всей карьеры выступал, поэтому должен был уже адаптироваться, научиться играть на этом покрытии, немного даже полюбить его.

С другой стороны, почему «Ролан Гаррос» для Дани так сложен… Возможно, для него это затяжной сезон, плюс нелюбимое покрытие. Из-за этого не может играть в свою игру, у него много раздражений, негативных эмоций, которые утомляют. Медведев никак не может выйти и как следует сыграть на «Ролан Гаррос». Хотя в этом году все условия должны были быть ему на руку. Из-за жары корты достаточно быстрые, так что можно играть практически как на харде», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.