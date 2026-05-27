Петрова: надо отдать должное сопернику Медведева — Уолтон играл хорошо

Экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова высказалась о поражении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 от австралийца Адама Уолтона (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Адам Уолтон
97
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 1 6
2 		6 1 6 4
             
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Для австралийца вообще несвойственно хорошо играть на земляном покрытии. Соперник Дани воспользовался погодными условиями — было жарко, мяч летел плотнее. Он играл с Даней как на быстром покрытии — харде. Австралиец активный, агрессивный, мощный, подача великолепная. Он сразу пытался держать инициативу. Даня всё затягивал его в какую-то медленную игру, но соперник просто не повёлся на это.

Был очень странный счёт для мужского тенниса. 6:2, 1:6, 6:1, потом опять 6:1. Если честно, думала, что в пятом сете Даня выйдет [победителем] за счёт опыта — не первый раз в таких сложных ситуациях, должен был закрыть этого соперника. Австралиец играет на протяжении такого долгого времени очень хорошо. Обычно это ключевой момент, где начинается провал. И мы действительно увидели — Даня повел 4:1, начал играть активно, входить в корт. При счёте 4:2 у него была возможность на брейк-пойнте.

Вторая лёгкая подача — Даня остался сзади, не взял этот гейм. Как раз тут потерял этот момент игры. Стал, наверное, сомневаться, опять отыгрывать, перестал играть так активно. А австралиец собрался, продолжил играть в великолепный теннис, который показывал на протяжении всего матча. Тут уже ошибка Дани, что он не закрыл пятый сет. Он отдал его сам. И, конечно, отдаём должное сопернику, который играл очень хорошо», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сетка "Ролан Гаррос" - 2026 (мужчины)
