Стародубцева — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция второго круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится турнир «Ролан Гаррос». В рамках игрового дня за выход в третий круг сразятся 55-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место.

Начало встречи запланировано на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча между Стародубцевой и Рыбакиной.

Это будет дебютная встреча теннисисток друг с другом на турнирах.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.