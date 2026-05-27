После первого круга «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночке его покинули 15 сеяных теннисистов

По итогам первого круга «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде турнир покинули 15 сеяных теннисистов.

Так, среди мужчин свои выступления уже завершили Даниил Медведев (Россия, шестой номер посева), Тейлор Фриц (США, седьмой), Александр Бублик (Казахстан, девятый), Иржи Легечка (Чехия, 12-й), Кэмерон Норри (Великобритания, 20-й), Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 23-й), Таллон Грикспор (Нидерланды, 29-й), Корентен Муте (30-й).

В женском одиночном разряде турнир покинули Джессика Пегула (США, пятая сеяная), Линда Носкова (Чехия, 12-я), Екатерина Александрова (Россия, 14-я), Людмила Самсонова (Россия, 20-я), Клара Таусон (Дания, 21-я), Лейла Фернандес (Канада, 24-я), Кристина Букша (Испания, 31-я).