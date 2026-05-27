Соболенко — о стиле Наоми Осаки на «Ролан Гаррос»: мне нравится, что она выражает себя

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила стиль японки Наоми Осаки на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Это потрясающе. Мне это очень нравится. Нравится, что она выражает себя. Чувствует себя уверенно. В этом и есть прелесть мира моды — здесь найдётся место всему. Нравится, что она привносит это на корт.

— А вы когда нибудь сделали бы что-то подобное?
— Думаю, у нас немного разный стиль. Но, конечно, однажды придумаю что-нибудь крутое — например, какой нибудь эффектный выход на корт. Мне кажется, я бы выбрала что-то более классическое… Не знаю, что-то менее броское, но в то же время более… ну, вы понимаете?

— Вам стоит выйти на корт с тигром в руках!
— Да! Мы только что придумали тут отличную идею, — приводит слова Соболенко TNT Sports.

