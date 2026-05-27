Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Семь победителей ТБШ покинули «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночке после первого круга

Семь победителей ТБШ покинули «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночке после первого круга
Комментарии

По итогам «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде турнир покинули семь теннисистов, когда-либо побеждавших на турнирах «Большого шлема».

Так, у мужчин свои выступления завершили Даниил Медведев (Россия), Стэн Вавринка (Швейцария) и Марин Чилич (Хорватия). В женской сетке турнир покинули Барбора Крейчикова (Чехия), Эмма Радукану (Великобритания), Софья Кенин (США), Слоан Стивенс (США).

Кроме того, в этом списке два игрока ранее выигрывали непосредственно сам турнир в Париже – Вавринка (2015) и Крейчикова (2021).

Соревнования на «Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершатся 6 июня, у мужчин — 7-го числа.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
Хачанов рвётся в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Live
Хачанов рвётся в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Мирра и Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android