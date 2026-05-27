Семь победителей ТБШ покинули «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночке после первого круга

По итогам «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде турнир покинули семь теннисистов, когда-либо побеждавших на турнирах «Большого шлема».

Так, у мужчин свои выступления завершили Даниил Медведев (Россия), Стэн Вавринка (Швейцария) и Марин Чилич (Хорватия). В женской сетке турнир покинули Барбора Крейчикова (Чехия), Эмма Радукану (Великобритания), Софья Кенин (США), Слоан Стивенс (США).

Кроме того, в этом списке два игрока ранее выигрывали непосредственно сам турнир в Париже – Вавринка (2015) и Крейчикова (2021).

Соревнования на «Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершатся 6 июня, у мужчин — 7-го числа.