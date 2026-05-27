Янник Синнер обошёл Андре Агасси по победам в матчах ТБШ среди первых ракеток мира

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал 38-ю победу в матчах турниров «Большого шлема» в данном статусе и теперь занимает пятое место в истории ATP-тура по этому показателю, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Синнер превзошёл достижение бывшего американского теннисиста Андре Агасси, у которого было 37 побед в матчах на турнирах «Большого шлема» в качестве первой ракетки мира. Уступает итальянец лишь Рафаэлю Надалю (94 победы), Питу Сампрасу (99), Роджеру Федереру (129) и Новаку Джоковичу (173).

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 Синнер обыграл француза Клемана Табюра (6:1, 6:3, 6:4), а в следующей стадии встретится с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло.