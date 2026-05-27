Теннис Новости

«Она мне как дочь». Калинская — о своей таксе Белле

«Она мне как дочь». Калинская — о своей таксе Белле
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская, с победы стартовавшая на «Ролан Гаррос» — 2026, ответила на вопрос о важности присутствия на матчах своей собаки — длинношёрстной таксы Беллы.

В первом круге турнира в Париже россиянка обыграла Лоис Буассон из Франции.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 18:15 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лоис Буассон
43
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

— Вы путешествуете со своей маленькой собакой Беллой. Насколько важно для вас её присутствие в боксе на матчах?
— Надеюсь, она сегодня не сильно была напугана. Белла приехала пару дней назад сюда, пару недель я была без неё. Было непросто. Она мне как дочь. Дома у меня есть ещё собаки, надеюсь, им тоже скоро удастся присоединиться, — сказала Калинская в интервью на корте после матча.

