«Весь город слышал, как я орала». Анастасия Потапова – об игре со сломанным пальцем

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что часть прошлого сезона играла со сломаным пальцем руки.

«Я играла всё начало года со сломанным пальцем. К сожалению, так получилось, что в Аделаиде я сломала палец во втором матче. И да, хоть это было и на левой руке, и указательный палец, и, возможно, он не настолько важен в теннисе, и я осознавала, что всё равно есть возможность играть даже со сломанным пальцем, конечно, надо было адаптировать удар слева. А как все знают, что мой удар слева — это, в принципе, тот удар, что и приносит мне выигранные очки в основном, это моё оружие. Когда ты адаптируешь его из-за сломанного пальца, он уже становится неполноценным, сам удар. Пришлось играть вот так вот, но у меня было абсолютное желание не останавливаться, потому что я не могла представить у себя в голове, если я закончила в том году рано сезон… Я закончила его в Пекине и не играть с Пекина… Я не могла себе просто представить в голове, что после двух месяцев работы я вот так вот приехала в Австралию, на второй неделе ломаю палец, и, как мне сказали доктора тогда, что это [восстановление] займёт семь-восемь недель.

Я сломала сильно палец, это не то, что была какая-то трещина. Это был перелом пальца, настоящий, со смещением. Мне его вправляли. То есть это была просто драма целая в Аделаиде. Меня слышал весь город, как я орала (смеётся). Но не могла представить в голове, как вот я вот сейчас так возьму и на два месяца опять сяду дома. Я бы в депрессию бы впала, потому что я не могла этого даже и представить. И пришлось искать выходы, понимая, что, наверное, я ничего не наиграю. Но хотя бы я буду в этом вариться, не просто сидеть, в то же время можно работать, да, над другими элементами, а потом, когда палец станет лучше, то можно уже и нормально играть. Но не могу сказать, что это было ошибкой, но мне стоило это моего ментального состояния», — сказала Потапова в интервью «Больше!».