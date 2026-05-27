Новак Джокович побьёт рекорд Федерера по количеству матчей на одном из ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович 27 мая сыграет во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2026 с французом Валантеном Руае.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:00 МСК
Предстоящий матч станет для серба 120‑м в мужском одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Это станет рекордным показателем по числу матчей, проведённых одним игроком на одном турнире серии «Большого шлема», по информации Opta. Джокович превзойдёт рекорд швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 119 матчей на Уимблдоне и 117 — на Australian Open.

Новак Джокович — обладатель 24 титулов турниров Большого шлема (10 — Открытый чемпионат Австралии, три — «Ролан Гаррос», семь — Уимблдон, четыре — Открытый чемпионат США), 40 побед на турнирах серии ATP Masters, семь титулов на Итоговых турнирах ATP, олимпийского золота — 2024 в одиночном разряде, Кубка Дэвиса — 2010 в составе сборной Сербии и в общей сложности 102 титулов ATP (из них 101 — в одиночном разряде).

