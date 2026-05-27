Моиз Куаме — самый молодой теннисист, обыгравший на «Ролан Гаррос» чемпиона ТБШ

318-я ракетка мира французский теннисист Моиз Куаме стал самым молодым игроком, обыгравшим победителя турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде в основной сетке. Вчера, 26 мая, Куаме в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026 в возрасте 17 лет и 87 дней одержал победу над хорватом Марином Чиличем, занимающим в мировом рейтинге 46-е место. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:1.

Чилич выигрывал один турнир «Большого шлема» в карьере — в 2014 году он одержал победу на US Open.

Предыдущее подобное достижение принадлежало Майклу Чангу (1989).

Далее Куаме сыграет с парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо.