Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Моиз Куаме — самый молодой теннисист, обыгравший на «Ролан Гаррос» чемпиона ТБШ

Моиз Куаме — самый молодой теннисист, обыгравший на «Ролан Гаррос» чемпиона ТБШ
Комментарии

318-я ракетка мира французский теннисист Моиз Куаме стал самым молодым игроком, обыгравшим победителя турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде в основной сетке. Вчера, 26 мая, Куаме в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2026 в возрасте 17 лет и 87 дней одержал победу над хорватом Марином Чиличем, занимающим в мировом рейтинге 46-е место. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Марин Чилич
46
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		2 1
7 7 		6 6
             
Моиз Куаме
318
Франция
Моиз Куаме
М. Куаме

Чилич выигрывал один турнир «Большого шлема» в карьере — в 2014 году он одержал победу на US Open.

Предыдущее подобное достижение принадлежало Майклу Чангу (1989).

Далее Куаме сыграет с парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
Хачанов взял сет во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026! Рублёв тоже играет. LIVE!
Live
Хачанов взял сет во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026! Рублёв тоже играет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android