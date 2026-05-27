Анастасия Потапова ответила на вопрос о своей физической форме и худобе

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова подробно рассказала о своей физической форме, худобе и выносливости.

«По поводу худобы: это делаю не специально. Не могу сказать, что специально худею, либо ограничиваю [себя] в еде. Абсолютно нет. Естественно, какие-то ограничения есть, но они для меня минимальные из-за того, что я не набираю вес. Пробуем сейчас с командой, чтоб я немножко стала покрупнее. Пока этого не получается (улыбается). И думаю, что это всё-таки генетика, что мне досталось от моей мамы, потому что у меня мама тоже очень высокая, очень худая, она ест больше, чем все мы в семье. И это просто факты, пытаемся над этим работать и стараться сделать из того, что есть, лучшую версию моего тела.

И по поводу физики: не могу сказать, что я супернакаченная, что у меня много мышц. Считаю, что у меня по сравнению со многими девочками очень мало мышц. Опять же, думаю, что это мне дано генетикой. Я очень выносливая, допустим, не испытываю проблем играть три сета на жаре, три часа, а то и больше. Очень быстро восстанавливаюсь, это большой плюс. Не могу сказать, что мы как-то безумно над этим работаем, потому что, как говорит фитнес-тренер, лучшая работа на выносливость проводится в матче. В последнее время замечаю это ещё больше, что когда я играю три сета матчи, их практически уже не замечаю. Для меня это уже как воды попить. И мне комфортно», — сказала Потапова в интервью «Больше!».