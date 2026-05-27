Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова ответила на вопрос о своей физической форме и худобе

Анастасия Потапова ответила на вопрос о своей физической форме и худобе
Комментарии

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова подробно рассказала о своей физической форме, худобе и выносливости.

«По поводу худобы: это делаю не специально. Не могу сказать, что специально худею, либо ограничиваю [себя] в еде. Абсолютно нет. Естественно, какие-то ограничения есть, но они для меня минимальные из-за того, что я не набираю вес. Пробуем сейчас с командой, чтоб я немножко стала покрупнее. Пока этого не получается (улыбается). И думаю, что это всё-таки генетика, что мне досталось от моей мамы, потому что у меня мама тоже очень высокая, очень худая, она ест больше, чем все мы в семье. И это просто факты, пытаемся над этим работать и стараться сделать из того, что есть, лучшую версию моего тела.

И по поводу физики: не могу сказать, что я супернакаченная, что у меня много мышц. Считаю, что у меня по сравнению со многими девочками очень мало мышц. Опять же, думаю, что это мне дано генетикой. Я очень выносливая, допустим, не испытываю проблем играть три сета на жаре, три часа, а то и больше. Очень быстро восстанавливаюсь, это большой плюс. Не могу сказать, что мы как-то безумно над этим работаем, потому что, как говорит фитнес-тренер, лучшая работа на выносливость проводится в матче. В последнее время замечаю это ещё больше, что когда я играю три сета матчи, их практически уже не замечаю. Для меня это уже как воды попить. И мне комфортно», — сказала Потапова в интервью «Больше!».

Материалы по теме
«Весь город слышал, как я орала». Анастасия Потапова — об игре со сломанным пальцем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android