Победная серия Синнера на грунте превысила общее число побед других теннисистов на нём
Поделиться
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в текущем сезоне одержал подряд на грунте больше побед, чем остальные в туре теннисисты суммарно на этом покрытии.
Вчера, 26 мая, Синнер в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл француза Клемана Табюра. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3, 6:4. Это стало для итальянского спортсмена 18-й подряд победой на грунте и 30-й в сезоне с учётом матчей на харде.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
171
Клеман Табюр
К. Табюр
Победная серия Синнера началась на «Мастерсе» в Монте-Карло в апреле текущего года.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.
Комментарии
- 27 мая 2026
-
13:54
-
13:47
-
13:45
-
13:31
-
13:31
-
13:17
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:22
-
12:08
-
11:28
-
11:19
-
11:18
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:03
-
09:56
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:48
-
00:37
-
00:16
- 26 мая 2026
-
23:54
-
23:41
-
23:19
-
23:09