Победная серия Синнера на грунте превысила общее число побед других теннисистов на нём
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в текущем сезоне одержал подряд на грунте больше побед, чем остальные в туре теннисисты суммарно на этом покрытии.

Вчера, 26 мая, Синнер в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл француза Клемана Табюра. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3, 6:4. Это стало для итальянского спортсмена 18-й подряд победой на грунте и 30-й в сезоне с учётом матчей на харде.

Победная серия Синнера началась на «Мастерсе» в Монте-Карло в апреле текущего года.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Синнер выиграл 30-й матч подряд. Первый круг «Ролан Гаррос» не прошли 15 сеяных
