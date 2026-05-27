«Надо сначала угодить для себя, нежели для кого-то». Потапова – о переходе в Австрию

30-я ракетка мира Анастасия Потапова прокомментировала своё решение выступать за Австрию в международных турнирах.

«Не могу сказать, что это было легко и просто. Естественно, я очень волновалась. Я не могу сказать, что я боялась хейта, я его ожидала, но мало кто из людей сейчас понимает вообще всю суть проблемы изнутри, когда у тебя нету возможности путешествовать, когда ты в постоянных ожиданиях виз, когда ты не знаешь, как тебе составить свой график. Потому что ты не знаешь, сможешь ли ты поехать на «Ролан Гаррос» или нет. Потому что дадут ли тебе визу или нет. И, конечно, я волновалась, когда об этом объявляла, но в то же время, я, если честно, была рада этому.

Видела много всего вокруг этой новости от моих болельщиков, кто непосредственно из России. Лагерь разделился, я даже не знаю насколько, но, скорее всего, 70 на 30. И 70 [процентов] из тех, кто не поняли. Я надеюсь, что когда-то они поймут, может быть, когда их дети начнут играть в теннис, и они сами будут с этим сталкиваться, они поймут, что это такое. Но я никого не осуждаю, да, на то мы и публичные люди, невозможно угодить всем. Надо сначала угодить для себя, для своей карьеры и будущего, нежели чем для кого-то извне, кого ты даже не знаешь, по сути», — сказала Потапова в интервью «Больше!».