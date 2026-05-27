Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова: с проблемами в мире и стране никому девочка из России будет неинтересна

Потапова: с проблемами в мире и стране никому девочка из России будет неинтересна
Комментарии

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова сравнила финансовые возможности и работу со спонсорами, будучи представительницей Австрии и России.

«По поводу финансов, да, конечно, это облегчило [жизнь] в этом плане, потому что рынок в Австрии он больше заинтересован в теннисистках, нежели чем рынок в России. И, к сожалению, опять же, повторюсь, с данными проблемами в нашем мире и в стране, никому девочка из России будет практически неинтересна. Если только, я не знаю, ты не выиграешь все «Шлемы», не будешь номер один, и то будет всё не так легко. И, конечно, это облегчило жизнь в плане и контрактов, в плане продвижения, в плане каких-то рекламных агентств. Потому что сейчас имеется спрос, имеются возможности, и я считаю, что это здорово», — сказала Потапова в интервью «Больше!».

Материалы по теме
Анастасия Потапова ответила на вопрос о своей физической форме и худобе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android