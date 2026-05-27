Потапова: с проблемами в мире и стране никому девочка из России будет неинтересна

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова сравнила финансовые возможности и работу со спонсорами, будучи представительницей Австрии и России.

«По поводу финансов, да, конечно, это облегчило [жизнь] в этом плане, потому что рынок в Австрии он больше заинтересован в теннисистках, нежели чем рынок в России. И, к сожалению, опять же, повторюсь, с данными проблемами в нашем мире и в стране, никому девочка из России будет практически неинтересна. Если только, я не знаю, ты не выиграешь все «Шлемы», не будешь номер один, и то будет всё не так легко. И, конечно, это облегчило жизнь в плане и контрактов, в плане продвижения, в плане каких-то рекламных агентств. Потому что сейчас имеется спрос, имеются возможности, и я считаю, что это здорово», — сказала Потапова в интервью «Больше!».