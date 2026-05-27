«Посоветовала бы заниматься своими делами». Потапова ответила Кафельникову

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова ответила на критику со стороны олимпийского чемпиона 2000 года Евгения Кафельникова за смену спортивного гражданства с российского. Бывший спортсмен заявлял, что уход девушки — не потеря, так как она ничего не добилась в карьере.

«Я видела эти отрезки, мне скидывали это друзья мои. Честно скажу, обидно, что, настолько уважаемый спортсмен для меня может настолько грубо, я бы сказала, высказываться об игроках, которые также и играли под флагом России. И очень быстро всё забылось, что всю свою юниорскую карьеру, скажем так, я отыграла абсолютно каждый матч за сборную России. Я никогда в жизни не отказывалась играть за сборную, будучи это в 10 лет, в 12 лет. Мы с нашей командой в то время выиграли абсолютно всё, что можно было выиграть, и не один раз. И лично мне обидно, что позволяют такие высокие люди так высказываться.

Поэтому, да, обидно, скрывать я не буду, но я всё равно хочу пожелать Евгению всего самого лучшего и надеюсь, что когда-то он сможет найти своё счастье. Я играю в теннис, уж точно не [чтобы] доказывать Евгению, насколько я сильная и насколько я крутая. Если кто-то так считает, то имеет на это право. Это их мнение. Я уважаю мнение абсолютно всех, но я бы посоветовала бы всё-таки заниматься больше своими делами, нежели чем обсуждать особенно тех, кто уже не имеет никакого отношения к роду деятельности самого Евгения», — сказала Потапова в интервью «Больше!».

