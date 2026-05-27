«Я вижу нескрываемую мизогинию». Тартакова – о словах Кафельникова о переходе Потаповой

Спортивный журналист Софья Тартакова считает, что в словах бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова о переходе российской теннисистки Анастасии Потаповой под флаг Австрии присутствует мизогиния (неприязнь и предубеждения по отношению к женщинам. — Прим. «Чемпионата»). Ранее Кафельников заявлял, что смена Потаповой гражданства не принесёт значимых потерь российскому теннису.

«Мне кажется, что если б ты (Тартакова сказала это в процессе интервью с Потаповой. – Прим. «Чемпионата») не была красивой молодой блондинкой, хорошо играющей в теннис, Евгений Кафельников такое бы не сказал. Я вижу в его словах мизогинию, абсолютно нескрываемую, вот такую прямолинейную мизогинию. Если бы ты была мускулинным мужчиной, который точно так же играл бы в теннис и сделал бы абсолютно то же самое бы, мне кажется, вопросов к тебе бы и не было бы», — сказала Тартакова в видео «Больше!».