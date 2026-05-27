«Конечно, был бы рад». Синнер — о подарке в виде корта, сделанного из конструктора

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что был бы не против получить подарок аналогичный тому, который был подарен компанией LEGO польке Иге Швёнтек — стадион с кортом, где присутствует фигурка самой теннисистки.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 Синнер обыграл француза Клемана Табюра (171-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		3 4
             
Клеман Табюр
171
Франция
Клеман Табюр
К. Табюр

— Ига Швёнтек получила целый стадион, сделанный из LEGO, чтобы собрать его с собой на корте. Ты бы хотел получить то же самое?
— Ну, я… Конечно, был бы рад. Но в то же время постараюсь сосредоточиться на теннисе, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Синнер выиграл 30-й матч подряд. Первый круг «Ролан Гаррос» не прошли 15 сеяных
