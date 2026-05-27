«Конечно, был бы рад». Синнер — о подарке в виде корта, сделанного из конструктора

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что был бы не против получить подарок аналогичный тому, который был подарен компанией LEGO польке Иге Швёнтек — стадион с кортом, где присутствует фигурка самой теннисистки.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 Синнер обыграл француза Клемана Табюра (171-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

— Ига Швёнтек получила целый стадион, сделанный из LEGO, чтобы собрать его с собой на корте. Ты бы хотел получить то же самое?

— Ну, я… Конечно, был бы рад. Но в то же время постараюсь сосредоточиться на теннисе, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.