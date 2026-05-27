Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв соперницу из Чехии Сару Бейлек, занимающую в мировом рейтинге 35-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3

По ходу матча Бейлек не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Швёнтек ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В следующем круге соперницей Швёнтек станет победительница матча между Еленой Остапенко и Магдой Линетт.