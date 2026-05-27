Теннис Новости

Надаль поделился новым совместным снимком с Федерером

Надаль поделился новым совместным снимком с Федерером
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал у себя на странице в соцсети новое совместное фото с бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.

Фото: Личный архив Рафаэля Надаля

«Смотрите, кого я нашёл в Мадриде», – подписал совместный кадр Надаль.

Федерер официально завершил карьеру в 2022 году, Надаль — в 2024-м. Оба спортсмена вместе с действующим спортсменом Новаком Джоковичем ранее составляли «Большую тройку» и считались одними из наиболее известных и успешных теннисистов своего времени.

В эти дни в Париже проходит «Ролан Гаррос». Федерер выигрывал его один раз в карьере, Надаль — 14.

Синнер выиграл 30-й матч подряд. Первый круг «Ролан Гаррос» не прошли 15 сеяных
