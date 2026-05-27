Алькарас — о своём возвращении: жизнь припасла для меня что-то великолепное

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что следит за результатами «Ролан Гаррос» — 2026, несмотря на своё отсутствие.

«Я слежу за результатами из дома, вижу, как соревнуются мои соперники, турниры, в которых я хотел бы принять участие… Но всё происходит по какой‑то причине. Я верю, что это судьба и что жизнь припасла для меня что‑то особенное к моему возвращению, что‑то великолепное», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Карлос Алькарас не участвует в «Ролан Гаррос» 2026 года из-за травмы правого запястья. Он получил повреждение во время стартовой встречи на турнире в Барселоне 14 апреля, в матче против финна Отто Виртанена.

