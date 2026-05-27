Теннисистка Гауфф попала в аварию перед матчем на «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что попала в автомобильную аварию 26 мая перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с американкой Тэйлор Таунсенд 6:4, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 16:25 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Тэйлор Таунсенд
75
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«По пути на место я попала в небольшую автомобильную аварию. Мы врезались в столб. Был небольшой удар. Я разлила сок по всей машине». После проверки состояния всех пассажиров и автомобиля команда решила добираться на турнир другим способом. Машиной уже нельзя было управлять. В итоге мы взяли такси. Потом, незадолго до выхода на корт, у меня зацепилась одежда. Вместе с моим физиотерапевтом мы пошли в туалет, чтобы попытаться её снять. Это был насыщенный день. Но я думаю, что, когда происходят такие вещи, они помогают не думать об игре. Я просто рада, что я здесь, целая и невредимая», — приводит слова Гауфф TNT Sports.

