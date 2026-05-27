Карен Хачанов — Марко Трунгеллити, результат матча 27 мая 2026, счёт 3:1, 2-й круг; Ролан Гаррос 2026

Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Трунгеллити
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 представителя Аргентины Марко Трунгеллити, занимающего в мировом рейтинге 81-е место. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 12:10 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 6 7 7
6 5 		7 1 6 4
             
Марко Трунгеллити
81
Аргентина
По ходу матча Хачанов подал навылет 10 раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 12. Трунгеллити сделал пять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге соперником Хачанова станет нидерландский теннисист Йеспер де Йонг (106-я ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
5 топ-матчей среды в теннисе: Рублёв, Мирра и Хачанов на «Ролан Гаррос»
