Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Трунгеллити
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 представителя Аргентины Марко Трунгеллити, занимающего в мировом рейтинге 81-е место. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Марко Трунгеллити
По ходу матча Хачанов подал навылет 10 раз, не сделал ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 12. Трунгеллити сделал пять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В следующем круге соперником Хачанова станет нидерландский теннисист Йеспер де Йонг (106-я ракетка мира).
