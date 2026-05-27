Потапова — об игре в кроп-топах: говорят, что скоро в лифчике выйдет? Да, выйду!

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о критике в адрес спортивной одежды, в которой она появляется на корте.

«Возвращаясь к Wilson, они очень интересно подходят к своей работе с атлетами, мне кажется, в особенности с девочками, конечно же. Потому что это первый раз, когда мы общаемся с брендом, бренд спрашивает мои предпочтения. Сейчас мы начинаем потихоньку разрабатывать коллекцию для US Open, для Азии. Они слушают, они слышат, спрашивают и предпочтения в цветах, в стиле. Также для них важно осознавать внутренне, как ощущает себя девочка, потому что, насколько знаю, они очень хотят вернуть в теннис такие секси-образы. Я играла в Линце в топике. То есть надо им тоже осознавать, не любая девочка на это пойдёт. И они это спрашивают, продавливают это. И в целом мы здесь с ними сходимся, потому что в целом я не против таких образов, особенно если позволяют данные надевать кроп-топы и юбки короткие. Считаю, это очень здорово, очень привлекательно. И когда я вижу девочек, которые играют в более открытых нарядах, именно в теннис, мне это очень нравится, особенно если у них для этого есть все внешние данные. Считаю, это надо делать, может быть, это будет и привлекать больше спонсоров в наш тур.

[Играть в кроп-топах] это было не совместное решение. Но они у меня в Австралии спросили, будет ли мне когда-то комфортно выступать в каких-то коротких топах, либо с юбками с разрезами с большими. На что я сказала, что вижу себя в этом и считаю, что ничего страшного в этом нет. Мне такое подходит. И в Индиан-Уэллсе мне дали вот этот костюм. Проблем с моей стороны никаких не было. Но я видела всё равно хейт, что вот, да скоро вообще в лифчике выйдет. Да, выйду! Выйду! А вы выйдете? Вы сможете? Вы в себе, вы в себе уверены, чтобы выйти в лифчике? Нет? Ну тогда сидите. Я выйду. Без проблем», — сказала Потапова в интервью «Больше!».