Швёнтек сравнялась с Эверт по числу побед за первые 45 матчей на «Ролан Гаррос» в карьере

Комментарии

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с американкой Крис Эверт по числу побед за первые 45 матчей на Открытом чемпионате Франции.

Сегодня, 27 мая, Швёнтек вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв соперницу из Чехии Сару Бейлек (6:2, 6:3). Теперь на счету польки 42 победы за 45 сыгранных матчей на парижском турнире.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 13:05 МСК
Сара Бейлек
35
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Швёнтек выигрывала турнир во Франции четыре раза (2020, 2022, 2023, 2024).

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
