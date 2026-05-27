Швёнтек сравнялась с Эверт по числу побед за первые 45 матчей на «Ролан Гаррос» в карьере
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с американкой Крис Эверт по числу побед за первые 45 матчей на Открытом чемпионате Франции.
Сегодня, 27 мая, Швёнтек вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв соперницу из Чехии Сару Бейлек (6:2, 6:3). Теперь на счету польки 42 победы за 45 сыгранных матчей на парижском турнире.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 13:05 МСК
Сара Бейлек
Окончен
Ига Швёнтек
Швёнтек выигрывала турнир во Франции четыре раза (2020, 2022, 2023, 2024).
«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.
