Свитолина с «баранкой» обыграла Кеведо во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла представительницу Испании Кайтлин Кеведо, занимающую в мировом рейтинге 126-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 15:05 МСК
7
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
126
Кайтлин Кеведо
К. Кеведо
По ходу матча Свитолина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Кеведо ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
В следующем круге Свитолина сразится с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач (95-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2026
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:25
-
16:00
-
15:47
-
15:33
-
15:23
-
14:59
-
14:47
-
14:30
-
14:17
-
13:54
-
13:47
-
13:45
-
13:31
-
13:31
-
13:17
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:22
-
12:08
-
11:28
-
11:19
-
11:18
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:03