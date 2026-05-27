Свитолина с «баранкой» обыграла Кеведо во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла представительницу Испании Кайтлин Кеведо, занимающую в мировом рейтинге 126-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4.

По ходу матча Свитолина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Кеведо ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Свитолина сразится с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач (95-я ракетка мира).