Элина Свитолина — Кайтлин Кеведо, результат матча 27 мая 2026, счёт 2:0, 2-й круг; Ролан Гаррос 2026

Свитолина с «баранкой» обыграла Кеведо во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла представительницу Испании Кайтлин Кеведо, занимающую в мировом рейтинге 126-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 15:05 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Кайтлин Кеведо
126
Испания
Кайтлин Кеведо
К. Кеведо

По ходу матча Свитолина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Кеведо ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Свитолина сразится с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач (95-я ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех
