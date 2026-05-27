Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек, «РГ»-2026: результаты 27 мая, следующая соперница, путь до титула

Ига Швёнтек, «РГ»-2026: результаты 27 мая, следующая соперница, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 27 мая, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела второй матч на «Ролан Гаррос» – 2026 и вышла в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:1, 6:2;

1/32 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Сара Бейлек (Чехия, 35) – 6:2, 6:3.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

1/16 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) – Елена Остапенко (Латвия)/Магда Линетт (Польша).

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/8 финала: Марта Костюк (Украина, 15);

1/4 финала: Элина Свитолина (Украина, 7);

1/2 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android