Ига Швёнтек, «РГ»-2026: результаты 27 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 27 мая, третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела второй матч на «Ролан Гаррос» – 2026 и вышла в третий круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Иги Швёнтек. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:1, 6:2;

1/32 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) — Сара Бейлек (Чехия, 35) – 6:2, 6:3.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

1/16 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) – Елена Остапенко (Латвия)/Магда Линетт (Польша).

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/8 финала: Марта Костюк (Украина, 15);

1/4 финала: Элина Свитолина (Украина, 7);

1/2 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).