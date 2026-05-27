Елена Остапенко – Магда Линетт, результат матча 27 мая 2026, счет 1:2, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Остапенко проиграла Магде Линетт во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
31-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, уступив польке Магде Линетт (73-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 15:00 МСК
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		2 6
         
Магда Линетт
73
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Теннисистки провели на корте 2 часа. За время матча Линетт выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Елена Остапенко сделала в игре четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Магда Линетт сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга).

Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
