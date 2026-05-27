Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Буассон — о поражении от Калинской на «РГ»: хотелось бы, чтобы всё сложилось иначе

Буассон — о поражении от Калинской на «РГ»: хотелось бы, чтобы всё сложилось иначе
Комментарии

6483292Полуфиналистка «Ролан Гаррос« – 2025 француженка Лоис Буассон прокомментировала поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 с россиянкой Анной Калинской. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 18:15 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лоис Буассон
43
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Мне бы хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Я приехала сюда с очень небольшой игровой практикой из-за травм. Моё главное сожаление — то, что мне не удалось сохранить здоровье.

Единственное, что сегодня заставляет меня возвращаться на корт, — это страсть, то, что я люблю играть в теннис. Но каждый год я играю недостаточно часто по сравнению с тем, как мне бы хотелось», – сказала Буассон на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Калинская в Париже выбила сенсацию прошлого «РГ»! Дальше — русское дерби с Корнеевой Калинская в Париже выбила сенсацию прошлого «РГ»! Дальше — русское дерби с Корнеевой
Рыбакина потеряла сет на «РГ»! Джокович ведёт — 2:0, Рублёв уже победил, Мирра ждёт. LIVE!
Live
Рыбакина потеряла сет на «РГ»! Джокович ведёт — 2:0, Рублёв уже победил, Мирра ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android