Буассон — о поражении от Калинской на «РГ»: хотелось бы, чтобы всё сложилось иначе

Полуфиналистка «Ролан Гаррос« – 2025 француженка Лоис Буассон прокомментировала поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 с россиянкой Анной Калинской. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.

«Мне бы хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Я приехала сюда с очень небольшой игровой практикой из-за травм. Моё главное сожаление — то, что мне не удалось сохранить здоровье.

Единственное, что сегодня заставляет меня возвращаться на корт, — это страсть, то, что я люблю играть в теннис. Но каждый год я играю недостаточно часто по сравнению с тем, как мне бы хотелось», – сказала Буассон на послематчевой пресс-конференции.