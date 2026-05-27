Буассон — о поражении от Калинской на «РГ»: хотелось бы, чтобы всё сложилось иначе
6483292Полуфиналистка «Ролан Гаррос« – 2025 француженка Лоис Буассон прокомментировала поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 с россиянкой Анной Калинской. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 18:15 МСК
24
Анна Калинская
Окончен
2 : 0
|6
|2
Лоис Буассон
«Мне бы хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Я приехала сюда с очень небольшой игровой практикой из-за травм. Моё главное сожаление — то, что мне не удалось сохранить здоровье.
Единственное, что сегодня заставляет меня возвращаться на корт, — это страсть, то, что я люблю играть в теннис. Но каждый год я играю недостаточно часто по сравнению с тем, как мне бы хотелось», – сказала Буассон на послематчевой пресс-конференции.
