Андрей Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл во втором круге аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:1, 1:6, 3:6, 6:7. Матч продлился 3 часа 1 минуту.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 14:05 МСК
Камило Уго Карабельи
Андрей Рублёв
По ходу матча Рублёв сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.
Совсем недавно Андрей Рублёв признался, что долгое время чувствовал моральный упадок, из-за которого проигрывал матчи. Андрей рассказал, что стабилизировать душевное состояние ему помог обладатель двух титулов ТБШ Марат Сафин, который на данный момент является тренером-консультантом Андрея.
Соперник Рублёва в третьем круге определится сегодня в матче между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.
