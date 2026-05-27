Андрей Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл во втором круге аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:1, 1:6, 3:6, 6:7. Матч продлился 3 часа 1 минуту.

По ходу матча Рублёв сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

Совсем недавно Андрей Рублёв признался, что долгое время чувствовал моральный упадок, из-за которого проигрывал матчи. Андрей рассказал, что стабилизировать душевное состояние ему помог обладатель двух титулов ТБШ Марат Сафин, который на данный момент является тренером-консультантом Андрея.

Соперник Рублёва в третьем круге определится сегодня в матче между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.