Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл во втором круге аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:1, 1:6, 3:6, 6:7. Матч продлился 3 часа 1 минуту.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 14:05 МСК
Камило Уго Карабельи
59
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 6 5
6 		1 6 7 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По ходу матча Рублёв сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

Совсем недавно Андрей Рублёв признался, что долгое время чувствовал моральный упадок, из-за которого проигрывал матчи. Андрей рассказал, что стабилизировать душевное состояние ему помог обладатель двух титулов ТБШ Марат Сафин, который на данный момент является тренером-консультантом Андрея.

Соперник Рублёва в третьем круге определится сегодня в матче между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.

Ролан Гаррос
