Александр Блокс рассказал, почему ему пришлось сняться с матча с де Минором на «РГ»-2026

37-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс рассказал, почему ему пришлось сняться с розыгрыша Открытого чемпионата Франции – 2026. Во втором круге турнира он должен был сыграть с седьмым номером рейтинга АТР австралийцем Алексом де Минором.

«К сожалению, сегодня [26 мая] на тренировке я услышал щелчок в лодыжке, когда подвернул её, — спасибо «очень необходимому» укрывному материалу позади корта на «Ролан Гаррос». Поэтому мне пришлось сняться с матча, которого я действительно очень ждал. Очень сильно разочарован, но мы движемся дальше», – написал Блокс в социальной сети.

За выход во вторую неделю «Ролан Гаррос» — 2026 Алекс де Минор сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).