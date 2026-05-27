Александр Блокс рассказал, почему ему пришлось сняться с матча с де Минором на «РГ»-2026

Александр Блокс рассказал, почему ему пришлось сняться с матча с де Минором на «РГ»-2026
37-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс рассказал, почему ему пришлось сняться с розыгрыша Открытого чемпионата Франции – 2026. Во втором круге турнира он должен был сыграть с седьмым номером рейтинга АТР австралийцем Алексом де Минором.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
26 мая 2026, вторник. 18:10 МСК
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Александр Блокс
37
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

«К сожалению, сегодня [26 мая] на тренировке я услышал щелчок в лодыжке, когда подвернул её, — спасибо «очень необходимому» укрывному материалу позади корта на «Ролан Гаррос». Поэтому мне пришлось сняться с матча, которого я действительно очень ждал. Очень сильно разочарован, но мы движемся дальше», – написал Блокс в социальной сети.

За выход во вторую неделю «Ролан Гаррос» — 2026 Алекс де Минор сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).

