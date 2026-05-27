«Непростой матч с точки зрения ритма». Швёнтек — о победе во втором круге «Ролан Гаррос»

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 над чешкой Сарой Бейлек (6:2, 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 13:05 МСК
Сара Бейлек
35
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Это был непростой матч с точки зрения ритма, потому что Сара играет иначе, чем большинство теннисисток. Но я довольна тем, как смогла адаптироваться и какие решения принимала по ходу встречи, потому что не всегда было очевидно, когда нужно атаковать, а когда оставаться сзади. Но в итоге я чувствовала себя довольно хорошо», – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Ига Швёнтек сыграет со своей соотечественницей Магдой Линетт.

